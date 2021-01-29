"İstilacı balık türleri besin olarak değerlendirilsin" önerisi
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"İstilacı balık türleri besin olarak değerlendirilsin" önerisi

29.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:38

Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, "İstilacı balık türlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki baskısı, besin olarak faydalanmak yoluyla azaltılabilir.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, "İstilacı balık türlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki baskısı, besin olarak faydalanmak yoluyla azaltılabilir." önerisinde bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇEVMER tarafından düzenlenen "Yenebilir İstilacı Balık Türlerinin Ekonomiye Kazandırılması ile Ekosistem Restorasyonu" konulu toplantı, çevrim içi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Ayaz, istilacı yabancı balık türlerin biyolojik çeşitliliği tehdit eden önemli faktörlerin başında yer aldığını belirtti.

Bu konuda çeşitli projelerin yürütüldüğünü vurgulayan Ayaz, "İstilacı balık türlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki baskısı, besin olarak faydalanmak yoluyla azaltılabilir. Bu konuda çalışma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Koruma Derneği Üyesi Funda Kök Filiz de istilacı balık türlerine ilişkin sunum yaptı.

İstilacı türlerin Akdeniz'e geliş sürecine ilişkin bilgiler veren Filiz, şunları kaydetti:

"Ekosistem temelli yönetim anlayışıyla deniz koruma alanlarının genişletilmesi, yabancı türlerin avlanması, aşırı avlanan predatör (yırtıcı balık) ve anahtar türlerin korunması gerekiyor. Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi, Akdeniz'in dünyanın en çok istila edilen denizel ekosistemi haline getirdi. İstilacı türlerden sokkan, kılkuyruk mercan, asker balığı, lokum, külah balığı, Nil barbunu ve aslan balığının ekonomik değer olarak kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda da dernek olarak çalışmalarımız var. Bu türler market zincirine ekonomik değer olarak kazandırılabilir. Bu türlere ilişkin önemli şefler de menüler hazırlayabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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