İstikşafi ne demek? İstikşafi anlamı nedir?
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İstikşafi ne demek? İstikşafi anlamı nedir?

12.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:28
İstikşafi ne demek? İstikşafi anlamı nedir?

İstikşafi kelimesi son dönemde siyasetçilerin ifadelerinde geçmekte ve vatandaşlar tarafından anlamı merak edilmektedir. Peki, İstikşafi anlamı nedir? İstikşafi ne demek?

Siyasi liderlerin ifadelerinde sıkça kullanmaya başladığı İstikşafi kelimesi merak konusu oldu. İstikşafi ne demek? İstikşafi anlamı nedir?

İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

Rûberû kelimesi Farsça olup ve"Yüz yüze" anlamına gelmektedir.

istikşaf

(istikşa:fı), Arapça istikşaf

1. isim, eskimiş Araştırma.

2. isim, eskimiş, coğrafya Açınsama.

İstikşafi ne demek? İstikşafi anlamı nedir?
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