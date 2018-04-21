Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstikrarın kalıcı hale gelmesinin adı 24 Haziran seçimleri olacak. Vesayetin sandığa gömüldüğü, milletin istikrarının kalıcı hale geleceği günün adı 24 Haziran olacak." dedi.

Gül, Gaziantep'e metro konforunda banliyö hizmeti verecek GAZİRAY'ın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin ulaşımda çok büyük tasarruflar sağlayacağını, 24 Haziran seçimlerinde istikrarı kalıcı hale getirmek istediklerini belirterek, "Biz bu büyük projeleri yaparken petrol, doğalgaz, doğal kaynak mı bulduk? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetlerle gerçekleştirdik." diye konuştu.

"İstikrarın kalıcı hale gelmesinin adı 24 Haziran seçimleri olacak. Vesayetin sandığa gömüldüğü, milletin istikrarının kalıcı hale geleceği günün adı 24 Haziran olacak." diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Uçağın önü havaya kalktı. Bu uçağı millet havaya kaldıracak. Milletimiz süper lige, yeni bir aşmaya kalkmış olacak. 2023, 2053 hedeflerimiz var. Ana muhalefetin vizyonu, hedefi yok. Milletimiz sayesinde bu hedefleri başaracağız. Ben buradan yargı mensuplarına da adalet çerçevesinde yapmış oldukları yargılamalar için teşekkür ederim. GAZİRAY, gazi şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

"Günde 100 bin kişiyi taşıma hedefimiz var"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da 180 ülkeye ihracat yapan kentin Gaziantep'in ülkenin ekonomisine değer kattığını belirtti.

GAZİRAY'IN şehir içi ulaşımın yanı sıra hızlı tren seferleri yapacağını aktaran Arslan, "Biz bu projeyi Büyükşehir Belediyemizle beraber yaptık. 1 milyar 100 milyon liralık projenin 580 milyon liralık kısmını biz, 520 milyon liralık kısmını belediye karşılıyor. İkisi hızlı tren yolcularına ait olmak üzere 6 hattan oluşacak. 2019 başında doğu kısmını açmış olacağız. Günde 100 bin kişiyi taşıma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Şehrin ekonomisi daha da büyüyecek"

Arslan, demir yolu sektörünün sadece GAZİRAY'dan ibaret olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hızlı trenle İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Adana, Konya ve Şanlıurfa'ya kadar gidebilmeli dedik. Ham maddeyi hedef pazarlara yetiştirmek için tren yolları gerekiyor. Bunun da limanlarla buluşması lazım. Demir yolu, bölünmüş yol ve karayollarıyla limanlara ulaştırıyoruz. Bunu yaptığımızda şehrin ekonomisi daha da büyüyecek. Gaziantepliler'in çok önemsediği, denize kısa mesafede kavuşmak. İskenderun Limanı'ndan kısa sürede Hassa Tüneli'nin yapılması talebi vardı. Biz bu projeyi yatırım programına koyduk. 30 kilometre yolun 20 kilometresi tünel olacak."

Gaziantep'teki 12 büyük yol projesine değinen Arslan, "Mezarlık Köprülü Kavşağı'nı geniş, konforlu hale getireceğiz. 45 milyon liralık Yeşilvadi-TOKİ Kavşağı yapılacak. Musabeyli-Kilis 46 kilometrelik yol çalışmalarına bu ay başladık, 2 yıl içerisinde bitecek. Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolu önümüzdeki yıl bitiyor. Narlı-Karkamış yolunun ikmal ihalesi yapılıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolu çalışmaları başladı. Nurdağı-Osmaniye yolu bitiyor." dedi.

Arslan, ulaşım konusunda projelerin bitmediğine işaret ederek, haziran ayından itibaren Gaziantep'ten Almanya'nın Köln, Münih, Hannover, Stuttgart'a uçuşlar düzenleneceğinin ve havalimanına 6 körüklü modern bir terminal yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Arslan, 24 Haziran'da seçim yapılması yönünde karar alındığını anımsatarak, Gaziantepliler'den kendilerini daha güçlü bir şekilde Meclise göndermelerini istedi.

Konuşmaların ardından, GAZİRAY'ın temeli atıldı.

GAZİRAY projesi

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı

amaçlayan proje kapsamında Başpınar-Gaziantep-Oduncular arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek.

Projesi kapsamında 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 25,5 kilometrelik güzergaha, toplamda 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak.

Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezine dönüştürülecek. Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan GAZİRAY, 5 dakikada bir

işletilecek trenlerle günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek.