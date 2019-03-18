İstikrar Devam Ederse Türkiye, Kendi Savunma Şemsiyesini Kısa Sürede Kuracaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır." dedi.

Kurtulmuş, kentteki bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 69 yıllık çok partili siyasi hayatta Türkiye için her seçimin demokrasinin biraz daha ileriye gittiği seçim olduğunu kaydetti.

Türkiye gibi iddialı bir ülkede siyaset yapmanın zorluklarına değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu memlekette siyaset yapmak için iddia, irade ve ahlakın olması gerekiyor. İddia, iradesi ve ahlakı olmayan bir siyaset Türkiye'yi taşıyamaz. Türkiye olarak büyük bir iddiaya sahip olmak durumundayız. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye olmak. Başkasına muhtaç bir Türkiye değil, kendi ayakları üzerinden dikilen bir Türkiye. Şimdi görüyorsunuz S-400 krizini. Benim savunmaya ihtiyacım var. Kilis'e adam bombaya atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Sen ver. Vermez. Ben o zaman Ruslar'dan S-400'ü alacağım. Alamazsın. 'Eğer alırsan, ambargo mamborgo' diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Sen Amerika isen biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek asla değiliz. Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır. Benim ne sana ne S-400'lere ihtiyacım olmayacaktır. Ama kusura bakma bunun kararı verecek olan Türkiye'dir. Avrupa Birliğine bakıyorsunuz. Avrupa Birliği diyor ki 'Türkiye ile müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır.' Biz Türkiye olarak hazırız. Masa bütün dosyalarımızı hazır bir şekilde getiririz. Bütün fasılları açtığınız da konuşmaya hazırız ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'ye terbiye etme üslubuyla herhangi bir şey yapamazsınız. Biz Avrupa Birliğinin bekleme salonunda tek ayak üstünde bekletilecek bir ülke değiliz. Siz Avrupa Birliği iseniz biz Türkiye'yiz."

Kurtulmuş, bazılarının zihninde Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak olduğunu belirterek, "Avrupa ile Amerika ile arayı bozalım, böylece Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelsin' diye birileri yazmaya başladı. Hiç boşuna hayal kurmayın Türkiye, IMF ile bir daha anlaşma masasına oturmaz, bir daha Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelmez." diye konuştu.

"Türkiye Allah'ın izniyle daha da ileriye gidecektir"

Türkiye'nin bulunduğu yerden daha ileriye gitmesini gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye Allah'ın izniyle daha da ileriye gidecektir. Türkiye'nin nasıl gelişeceğini, nasıl kalkınacağını, nasıl daha ileriye gideceğine dair ortak hiçbir fikri olmayan, maalesef siyasette sadece karşıtlıklar üzerinden söz geliştiren, maalesef bazı partiler bu yerel seçimleri neredeyse bir genel seçim havasına döndürmüş ve 'AK Parti gitsin, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün' diyerek bir ittifak oluşturmaya başlamışlardır. Bu ittifak, benzemezler ittifakıdır. Bu ittifak Bremen mızıkacılarının ittifakıdır. Eskişehir'de de bu ittifakı biraz örtülü biraz açık şekilde yapıyorlar. Hep beraber sandıklardan 31 Mart akşamında büyük bir başarıyla çıkacağız. Eskişehir tarih yazacak. Eskişehir tarihini değiştirecek. Güçlü Eskişehir, güçlü Türkiye yoluna devam edecek."

Kaynak: AA