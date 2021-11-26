26 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

'İstiklal Yolu' turneye çıktı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına hazırlanan 'İstiklal Yolu Mehmet Akif' adlı oyun, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi turnesine çıktı.

İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması amacıyla 1921'de Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 şiir katılmış, kazanana para ödülü verileceği için Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmak istememiştir. Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına o günden bu yana tam 100 yıldır Türk milletini gururlandıran İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünü sahneye taşımıştı.

Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler'in yaptığı İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyunun ilçelerde de izleyici ile buluşuyor. Suat Onur Çalık, Aykan Yılmaz, Günay Yunus Güney, Mehmet Eren Topçak, Faruk Oğur, Behlül Seçkin Kaymaz, Osman Murat Erten, Serdar Soyer, Uğur Serener ve Volkan Yıldız'ın rol aldığı oyun Karacabey Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde büyük bir beğeniyle izlendi. Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünün anlatıldığı oyun, oyuncuların performansı sonucu duygusal anlara sahne oldu. Yenişehirlilerin beğeniyle izlediği oyun Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonu ve Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda izleyici ile buluşacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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