"İstiklal Yolu'nun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır"

Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneğince (TUREB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'yla ilgili müdürlüğün Kastamonu'ya kurulması talep edildi.

Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda cephelere silah ve erzakların taşındığı İnebolu, Kastamonu ve Ankara hattında bulunuyor.

İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara güzergahında yer alan milli park, 3 il, 7 ilçe ve 21 köy olmak üzere 31 yerleşim merkezinden geçiyor.

TUREB tarafından Kurşunlu Han'da düzenlenen toplantıda dernek adına açıklamayı okuyan Cem Dilimel, İstiklal Yolu Milli Parklar Müdürlüğünün Kastamonu'ya kurulmasını istediklerini söyledi.

Dilimel, "Milli mücadeledeki İstiklal Yolu'nun başındaki en zorlu etapların bulunduğu il Kastamonu'dur ve bu yolda yürüyenler fedakar bir o kadar da kahraman Kastamonu halkıdır. Bu yolun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır. Hepsinin ismi Şehit Şerife Bacı ile ölümsüzleşmiş, kahramanlıklarına anıtlar dikilmiş bu yol üzerinde İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara'ya heykelleri dikilmiştir. Kahramanlıkları ağıtlara, türkülere konu olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstiklal Yolu'nun 44. İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı olarak onaylandığını hatırlatan Dilimel, müdürlüğün yönetim kadrosunun oluşturulması ve idari binalar için yer belirleme çalışmalarının yakın tarihte netlik kazanacağını anlattı.

Dilimel, şunları söyledi:

"Bu yolun İnebolu, Kastamonu, Şerife Bacı, kahraman Kastamonu halkı, Ersizler Dere köyü, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında topyekun sınıf ve yaş farkı olmadan, Kastamonu insanının gösterdiği fedakarlıklar ile İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünün ilimiz sınırları içinde oluşturulması için fazlasıyla yeterlidir. Tarih buna şahittir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizler şehitler ve evliyalar diyarı, vatanına ve devletine sonsuz bağlı Kastamonu halkıyız. Ecdadımızdan miras kalan, geleceğimize aktarmaktan mutluluk ve şeref duyduğumuz 44. İstiklal Yolu Tarihi Parkı olarak onaylamanızdan onur duyduk ve bunun idari müdürlüğünü ilimize vererek bu kahraman milleti bir kez daha onurlandırmanızı Şehit Şerife Bacı adına talep ediyoruz."

Kaynak: AA