06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:22

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) düzenlenen Milli Mücadele'de Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu bildiri kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği ile Çankırı Karetekin Üniversitesi işbirliğinde 17-20 Ekim 2019 tarihinde sempozyumun yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sempozyumda bir araya gelen yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırmacıların bildirileriyle oluşturulan eserin editörlüğünü ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlileri Yunus Emre Çakır ile Gözde Kalaycı'nın üstlendiği belirtildi.

Esere "istiklalyolu.karatekin.edu.tr" adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA