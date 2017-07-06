İstiklal Yolu Çankırı'da Yeniden Canlandırılacak

Çankırı Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nun anlatılacağı tematik park inşaatına başladı.



Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Abdulhalik Renda Mahallesi'nde 16 bin 84 metrekarelik alana yapılacak İstiklal Yolu Parkı'nda, ziyaretçilere Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nun önemi anlatılacak.



Belediye Başkanı İrfan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Yolu'nun önemini anlatmak ve milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla Çankırı'ya anlamı yüksek bir park kazandıracaklarını söyledi.



İstiklal Yolu'nun, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:



"Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuktan oluşan yüz binlerce isimsiz kahraman tarafından yazılan Kurtuluş destanımızı anlamına yakışır bir şekilde yaşatacak ve gelecek nesillere somut bir şekilde aktaracağız. İstiklal Yolu Parkımız, hem anlamı hem de rekreasyon alanı olarak en gözde yerlerimizden biri olacak."



Park tamamlandığında, içinde İstiklal Yolu'nu anlatan eserler olacağının altını çizen Dinç, şöyle devam etti:



"İstiklal Yolu Parkı tamamlandığında içinde sergi alanları, şehitler anıtının yansıması ile 3 boyutlu bir görüntü oluşturacağı ayna havuzu, İstiklal Yolu'na ait materyaller gibi daha birçok eser yer alacak. Mevcut ağaçlar korunarak yapılacak parkın bulunduğu bölgede tescilli binalardan biri İstiklal Yolu Müzesi'ne dönüştürülürken, tescilli diğer bina da idari bina olarak kullanılacak. Tarihte yaşanmışlıkları günümüzün modern çizgileri ile birleştirecek İstiklal Yolu Parkı, geçmiş ile bugün arasında köprü kuracak."



Dinç, parkın yapımını 6 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.