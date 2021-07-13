İstiklal ve İstikbal Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli
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İstiklal ve İstikbal Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli

İstiklal ve İstikbal Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 15 Temmuz darbe girişimi ve buna benzer süreçleri özellikle uluslararası öğrencilerin de çok iyi analiz etmelerini önemsediklerini söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 15 Temmuz darbe girişimi ve buna benzer süreçleri özellikle uluslararası öğrencilerin de çok iyi analiz etmelerini önemsediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yazarlar Birliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "İstiklal ve İstikbal Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli" çevrimiçi düzenlendi.

Arıcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili çeşitli etkinlikler, konferanslar, paneller ve sergiler düzenlendiğini belirterek, bu hain darbe girişiminin nasıl ve neden oluştuğunu uluslararası camiaya da çok iyi anlatmak gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Türkiye Yazarlar Birliğinin düzenlenen panelle özgün bir faaliyeti gerçekleştirdiğini dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın yazılışının 100. yılı. Yine Türkiye Yazarlar Birliğinin girişiminde 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı kabul edildi. Ülkemizin, milletimizin var olma ve yok olma arasındaki o ince çizgide istiklalini, hürriyetini ölümüne ortaya koyduğu ve istikbalini kimseye vermediği o 100 yıllık süreçten bugüne tabii birçok hain girişimler, milli iradeye kasıt, seçilmiş hükümetleri askeri darbelerle yıkma girişimleri zaman zaman olmuştur. Bunlar arasında belki de öncekilerden bambaşka bir mahiyeti taşıyan 15 Temmuz darbe girişimi... Bu darbe girişimini ve buna benzer süreçleri özellikle uluslararası öğrencilerimizle, uluslararası dünyayla konuşmak çok daha değerli. Bunların yaşanmaması adına ülkemizde bulunan uluslararası öğrenci arkadaşlarımızın da Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmelerini önemsiyoruz. Bir daha Allah 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir günü bu millete göstermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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