İstiklal Üniversitesi'nde yeni bölüm ve programlar açıldı

15.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:48

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde bir yeni bölüm ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 6 yeni program açılmasına izin verildi.

KİÜ Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, KİÜ Senatosu'nun 28 Kasım 2019 tarihli kararı ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı'na yeni bölüm ve program açma konusunda yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Üniversitenin, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde "Görsel İletişim Tasarım Bölümü" ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise "Çocuk Gelişimi Programı", "Eczane Hizmetleri Programı", "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı", "Optisyenlik Programı", "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı" ve "Yaşlı Bakım Programı" açılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

İstiklal Üniversitesi çatısı altında ihtiyaç duyulan bölüm ve programların bundan sonraki süreçte de açılmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA