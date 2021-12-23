İstiklal Sergisi gazilerle buluşuyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'ten gelen gazi ve şehit yakınlarını Kültürpark Atlas Pavyonu'ndaki "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi"nde buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan İstiklal Sergisi, gazi ve şehit yakınlarını ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından şehit yakınları ve gazilere daha iyi hizmet verebilmek için kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi gezisine son olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi'ndeki 40 gazi ve şehit yakını katıldı. Gaziler ve şehit yakınları, Milli Mücadele'den İzmir'in kurtuluşuna kadar uzanan "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi"ni rehber eşliğinde gezdi. Ziyaretçiler yaşadıkları anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken duygulu anlar da yaşandı.

Her perşembe gazi ve şehit yakınları sergiyle buluşacak

Kentin dört bir yanındaki derneklerle iletişim kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, planlama doğrultusunda, serginin biteceği 9 Eylül 2022'ye kadar her perşembe günü gazi ve şehit ailelerini misafir etmeye devam edecek.

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