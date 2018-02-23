İstiklal Şairi'nin Çocuk Tiyatrosu Sahnelendi

Düzce'de, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında yaşadığı zorlu hayatı konu alan "Asım Dedi ile Zamanda Yolculuk" isimli çocuk tiyatrosu oyunu sahnelendi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde 2 perde ve yaklaşık 2 saat süren ve Betül Odabaşı'nın yazdığı, Zuhal Öztürk'ün yönettiği oyunda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı zorluklar izleyiciye sunuldu.

Oyun hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan tiyatro oyuncusu Aydan Çakır, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında yaşadığı zorlukların anlatıldığı oyunu izleyici ile buluşturduklarını söyledi.

Oyuna ilginin büyük olduğunu kaydeden Çakır, şöyle konuştu:

"Üstat Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında yaşadıkları ve sonrasında Mısır'a gitmesi gerektiği konularının işlendiği oyunu seyirci ile buluşturuyoruz. Oyunun ilk perdesinde Mehmet Akif Ersoy'un kişisel özellikleri anlatılıyor. Sonrasında ise Milli Mücadele yıllarında aktif olarak görev yaptığı yer alıyor. O dönemde yazacağı her kelimenin, fitne ve fesada yer vermemek için kendisini kenara çekmesi işlenerek kendi isteği ile Mısır'a gitmesi dikkat çekiyor."

Mehmet Akif'in 81. ölüm yıldönümü olduğunu ifade eden Çakır, "Üstadın 81. Ölüm yıldönümünü olan bu günlerde 81'inci ilimiz olan Düzce'den bu turneye başladık. İstanbul dışında ilk defa burada izleyici ile buluştu bu oyun. Destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.