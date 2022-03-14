İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bodrum'da anıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılında Bodrum'da anıldı. İlçede faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Melodika Grubu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, lise öğrencisi Beyza Şahin'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması ile şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, yarışma birincileri İstiklal Marşı'nı okudular.

Program, lise öğrencilerinin hazırladığı "Yüreklerde Akif, Dillerde İstiklal Marşı Oratoryosu" ile sona erdi. Hazırlanan program, katılımcıların beğenisini topladı. - MUĞLA