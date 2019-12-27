İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı
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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Bafra'da etkinlik gerçekleştirildi.

27.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:02
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı

'u Anma Haftası dolayısıyla 'da etkinlik gerçekleştirildi.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin organize ettiği etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Fatih Ortaokulu öğrencisi Sevil Taşgan, "Mehmet Akif Ersoy" adlı şiiri okudu.

Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Köktürk ve Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla, öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili konferans verdi.

Programa Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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