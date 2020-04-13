İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı
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Osmaniye, Düziçi, Güncel

İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İstiklal Ortaokulu, 60 aileye gıda yardımında bulundu.

13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:03
İstiklal Ortaokulundan 60 aileye gıda yardımı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İstiklal Ortaokulu, 60 aileye gıda yardımında bulundu.

İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat, her bir öğrenci ve veliyi başlarının tacı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu hassasiyetle ülkemizin hatta dünyanın büyük zorluklar içerisinde olduğu şu günlerde bizlerde görevi omuzlarımızda hissettik. Bir toplum farklı zamanlarda zor şartlardan geçer. Ancak o zor şartlardan nasıl çıkarsa omurga o şekli alır. Bizlerde iç ve dış tüm paydaşlarımızla dimdik bu süreci atlatmaya kararlıyız. Sınıf rehber öğretmenlerimizin belirlemiş olduğu 60 aileye bir mutfakta olması gereken tüm ayrıntılar düşünülerek; etinden süt ürünlerine, kuru gıdadan kahvaltılığına geniş bir liste ile gıda kolileri hazırladık ve bu kolileri ailelerin evlerine ulaştırdık. Maddi ve manevi destekleri için okulumuz personellerine minnet ve şükranlarımla teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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