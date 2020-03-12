İstiklal marşının kabulünün 99. Yıldönümü kutlu olsun Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Vatan topraklarının düşman işgaline uğradığı günlerde Anadolu'nun uyanışa geçtiğini ve emperyalizme karşı koyarak tüm mazlum milletlere örnek olduğunu söyleyen Taşkın, İstiklal Marşı'nın bu nedenle önemli bir eser olduğunu, vatan sevgisini ve inancı bu derece gösterebilen başka bir eser olmadığını belirtti. Bu nedenle vatan sevgisinin ve inancın göstergesi olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün ülkemiz genelinde coşkuyla kutlandığına vurgu yapan Taşkın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümünde şunları söyledi:

"İstiklal Marşı'nın ordu için yazılması ilk akla gelendir. 500 lira ödül konan bu yarışma Türk'ün anlı şanlı zaferini ve o ruh halini anlatmalıydı. 734 şiir arasından ayrılan ilk 6 şiir de o ruh yoktu. Bunun üzerine para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmayan Mehmet Akif Ersoy'a çeşitli aracılar vasıtasıyla şiir yazdırıldı ve imzasız olarak Ordu Komutanlığı'na gönderildi. Ordu'daki seçici kurul oy birliğiyle Mehmet Akif'in şiirini birinci seçti. 1 Mart 1921 günü Meclis'in ikinci oturumunda ele alınan şiir okunarak büyük beğeni aldı. Ancak oylama 12 Mart 1921 günkü oturumda yapıldı. Oylamada İstiklal Marşı oy çokluğuyla kabul edildi."

İstiklâl Marşı'nın edebi bir eser olduğunu belirten Taşkın,Türk Milletinin bu esere göstermiş olduğu saygı ve sevgi boşuna değildir. Bu eserin önemini kavrayabilmek için eserin hangi amaçla ve nasıl yazıldığını bilmek ve eserin tahlilini iyi yapmak lazım, dedi. Taşkın sözlerine şöyle devam etti: " İstiklâl Marşı'nın ruhumuza etki eden manevi atmosferini anlayabilmek için tarihin o dönemini bilmek gerekir. Emperyalizmin gücüne karşı nasıl bir mücadele verildiğini anlamak gerekir. Yetişen yeni neslin, dinini ve namusunu korumak için seve seve ölüme giden atalarının o inancını ve vatan sevgisini iyi anlaması gerekir. Vatan, millet sevgisi, bağımsızlık duygusu, millet olarak var olma düşüncesi, hak, şehitlik mertebesine ulaşma isteği, din bütünlüğünün korunması yönündeki duygu ve düşünceleri İstiklâl Marşı'nın içeriğinde yatan gizli gerçeklerdir. İstiklâl Marşı, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren halkımızı tarif eder. Eserin ruhu tüm dünya devletlerini etkilemiştir.

İstiklâl Marşı'nı neden Safahat'a almadığını sordukları zaman, Mehmet Akif Ersoy şu cevabı vermiştir; 'O, benim değil. Bütün bir milletin malıdır.' "

İstiklâl Marşı, ruhumuzu coşturan önemli bir eserdir.İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümünü coşkuyla kutluyor ve milletimizin, vatan ve inancın sembolü olan İstiklal Marşı'na sahip çıkmalarını temenni ediyorum. Milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anarken, bağımsızlık ve istiklali uğruna can veren tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun."

Kaynak: Bültenler