Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu.

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

İSTANBUL - Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Polis merkezi önünde toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu. İstiklal Marşını okuyan çocuğa vatandaşların eşlik ettiği o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

İstiklal Marşı, Polis Merkezi, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title