Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular
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Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu.
Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular
İSTANBUL - Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.
Polis merkezi önünde toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu. İstiklal Marşını okuyan çocuğa vatandaşların eşlik ettiği o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.