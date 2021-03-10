İstiklâl Marşının kabulünün 100. yılı BUÜ'de kutlanacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstiklal Marşının kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla bir dizi faaliyete ev sahipliği yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstiklal Marşının kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla bir dizi faaliyete ev sahipliği yapacak.

"On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklal" başlığı altında tertip edilecek program kapsamında İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla sempozyum düzenlenecek. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumda İstiklal Marşının yazılış süreci, Mehmet Akif Ersoy'un fikirleri ve milli mücadele ruhu ele alınacak.

12 Mart Cuma günü saat: 09.45'te Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program canlı olarak sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı