İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
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İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

12.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41
İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Cizre Belediyesinin desteği ile İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klip büyük bir beğeni topladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Cizre Belediyesinin desteği ile İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klip büyük bir beğeni topladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cizre Belediyesinin desteği ile öğretmenler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, ilçenin farklı mekanlarında İstiklal Marşının 10 kıtasını seslendirerek klip hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında Cizre'nin tarihi yerlerinden o günkü mücadele ruhunu yaşatmak adına İstiklal Marşını öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimiz ile beraber coşku ile okuduklarını söyledi. - ŞIRNAK

İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:44:36. #1.16#
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