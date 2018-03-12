Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Avcı, İstiklal Marşı, yüce milletinin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıklar verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Avcı,"Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş olan ülkemizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, gelecek nesillerimize daha emin adımlarla tarihimizi ve ecdadımızı öğretmemiz için büyük bir fırsat sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 97. Yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve İstiklal Mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif'i sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi. - KİLİS