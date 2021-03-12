İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler
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İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler

12.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:12
İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı, üniversitenin Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Birimince hazırlanan kliple, Manisa Celal Bayar Üniversitesi sosyal medya...

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı, üniversitenin Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Birimince hazırlanan kliple, Manisa Celal Bayar Üniversitesi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve Milli Mücadele'yi destanlaştıran İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutluyor; başta bu büyük eseri milletimize armağan eden Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin bütün üyelerini, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'mızın şehit ve gazilerini saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Üniversite görüntüleri eşliğinde öğrencilerin İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiği video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. - MANİSA

İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler
İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler
İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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