İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşını işaret diliyle söylediler.

Üniversite Öğrencilerinden oluşan PDR Topluluğu ve Kilis Gençlik Merkezi Genç Ofisi işaret dili ekibi iş birliği ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelerek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşını işaret diliyle söylediler. İşaret dili öğrenen öğrenciler, işitme engellileriyle daha rahat istetişim kuracakları bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel