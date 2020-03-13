İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi
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Yakutiye, Erzurum, Güncel

İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'nci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda bu kez veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.

13.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:52
İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'nci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda bu kez veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu öğretmenlerinden Nurcan Demirci'nin hazırlayıp sunduğu programda öğrenciler, giydikleri ay-yıldızlı tişört ve ellerindeki bayraklarla çalan 'Bayrak Marşı'nda küçük bir gösteri yaptılar. Daha sonra sahneye çıkan veliler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte bu kez çocuklar velilerini tebrik etti.

Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyleyen Kültür Kurumu Öğretmeni Nurcan Demirci, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 102'nci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü sebebiyle program hazırladık. Bugün biraz değişik bir çalışma yapmak istedik. Her zaman çocuklarımıza marşı okutuyorduk, bu kez velilerimiz marşı okuyarak çocuklarına örnek oldular" diye konuştu.

Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulü sebebiyle okulun düzenlediği etkinlikte diğer velilerle birlikte sahneye çıkan Albay Hakan Yazgan ise, "Çok güzel bir duygu. Hem bizim hem de çocuklarımız için unutulmaz bir gün oldu" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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