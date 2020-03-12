İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Sarıkamış'ta anıldı Sarıkamış'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 95. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 95. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkan vekili Serdar Kılıç, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli mücadelenin başarılı olması için yaptığı mücadele ve İstiklal Marşının kabulü, slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı. Daha sonra Öğretmen ve öğrencilerin şiir okunmasının ardından sonra okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA