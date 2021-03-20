İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular
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İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular

20.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:41
İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni ve öğrencileri E-Twinning projesi kapsamında İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni ve öğrencileri E-Twinning projesi kapsamında İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular.

Gediz Atatürk Ortaokulu "Destinations of Nations" adlı e-twinning projesi kapsamında öğrencileri Türkiye'nin farklı bölgelerinden 8 ortak okulun yanı sıra Portekiz, Gürcistan, Ukrayna'dan 3 ortak okul ile yaşanılan bölgeler hakkında bilgi alışverişi gerçekleştiriliyor.

Kütahya iline özgü yemekleri, konaklama alanları, gezip görülmesi gereken yerler ve yapılabilecek aktiviteleri Dünyaya ve Ülkemizde ki illere tanıtmayı amaçladıklarını söylene Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ayşe Poyraz; "Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimizin farklı bölgelerin farklı turistik destinasyonlarını hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bölgeleri yemek, kültürel miras, konaklama, ünlüler ve rekreasyonel aktiviteler gibi farklı açılardan tanıtmaya ve öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Son olarak yerli ve yabancı okul ortakları ile İstiklal Marşı etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayşe Poyraz, "Proje ekibi olarak İstiklal Marşımızın tüm mısralarını öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte okuduk. Her bir mısrayı farklı bir kişi söyledi. Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'daki proje ortaklarımız da marşımıza eşlik ettiler. Onlarda öğrencileri ile birlikte destek verdiler. Türkçe olarak marşımızı okudular. E-twinning projesi ile farklı etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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