"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Çankırı'da

ÇANKIRI (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı mücadeleye destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı, Çankırı'ya geldi.

Sergi açılışından önce 100. Yıl Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Akif söyleşileri" programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı ile bir ülkenin geçmişine ve mücadelelerine ışık tutan Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını söyledi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na nefes olan vatan toprağının her bir karışını 10 kıta 41 mısrada özetlediğini belirten Öztürk, "Savaşların, cefaların, acının, azmin, özetle bir toplumun yaşayabileceği tüm duygulara cümledir Mehmet Akif. Geçmişten günümüze 7'den 70'e çocuğuyla, yaşlısıyla yürünen zorlu yollarda millete ilham olmuş bir şairdir. Toplum nezdinde İstiklal Marşımızın derinlemesine anlaşılması, yazılan dönemin hislerinin en etkili şekilde gelecek nesle aktarılması, Mehmet Akif Ersoy'un bakış açısının toplum tarafından en iyi şekilde anlaşılmasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Adam Olacak Çocuk Projesi" kapsamında öğretmenlerin hazırladığı ve öğrencilerin oynadığı "Mehmet Akif Ersoy" kısa filmi gösterildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Aslan, sunum yaptı.

Daha sonra Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Mete Kızılkaya ile beraberindekiler, Anıt Alanı'nda konuşlanan tırda "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" temalı eserlerin yer aldığı sergiyi açtı. Sergi,12 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.