"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldı

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı Edirne'ye geldi.

İlk durağı İstanbul'dan yola çıkan sergi tırı Edirne'de Rüstempaşa Kervansarayı yanındaki alanda düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergininin 11 ilde yer alacağını söyledi.

Kurumlarının uzun süren araştırma, tasarım ve üretim çalışmalarıyla serginin hazırlandığını belirten Kazancıoğlu, "Milli Mücadele ruhunu yaşatmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sergide Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı temalı 600 eser yer alıyor." dedi.

Açılışa, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Edirne Merkez Meriç İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı gösteri sundu.

Edirne'den sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur, Konya, Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret edece tır İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün olan 12 Mart'ta Ankara'ya ulaşacak.

Öğrencilere Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Program kapsamında Edirne Lisesi'nde söyleşi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli ve manevi değerlere bakışı, İstiklal Marşı'nın yazım süreci ve döneme dair yaşananlar, Akif'in eserlerinde yer alan şiir ve metinlerden kesitlerle dinleyicilere aktarıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Kazancıoğlu da Akif'in özelliklerini saymada kelimelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Milli şairin eğitimci yönünü anlatan Kazancıoğlu, "Bilge şairimiz hayatının tamamını insanların hakikati anlamasına adamıştır. Bunu da birinci vazife olarak kendisine görev edinmiş bir eğitimcidir. Eğitimi milletçe kalkınmanın anahtarı olarak görmüştür. Hayatının her safhasında eğitimin beşikten mezar kadar devam eden bir süreç olduğuna olan inancıyla öğretmekten de, öğrenmekten de asla vazgeçmemiştir" diye konuştu.

Programda, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili tiyatro oyunu gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.