İstiklal Marşı tek yürek olarak seslendirildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, Manisa'da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, Manisa'da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Manisa kent merkezi ve 17 ilçede, İstiklal Marşı balkonlardan hep bir ağızdan söylendi. Ardından vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Bazı noktalarda vatandaşlar meşale yakarak coşkuya katıldı.

Kaynak: AA