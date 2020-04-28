İstiklal Marşı okurken video çekme rekoru kırıldı TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, 23 Nisan akşamı 2 bin 135 çocuğun evlerinde İstiklal Marşı okurken çektikleri videolarla dünya rekoru kırıldı.

TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, 23 Nisan akşamı 2 bin 135 çocuğun evlerinde İstiklal Marşı okurken çektikleri videolarla dünya rekoru kırıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB) destekleriyle Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesine, çocuklar 23 Nisan saat 21.00'de evlerinden İstiklal Marşı okurken çektikleri videolarla katıldı.

Facebook'taki İstiklal Marşı Okuma Rekoru sayfasına ve Whatsapp hattına video gönderen çocuk sayısı, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince sayılarak onaylandı.

2 bin 135 çocuğun katıldığı rekor denemesiyle en çok çocukla İstiklal Marşı okurken video çekme dünya rekoru kırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle rekor denemesinin sertifika töreni video konferans yöntemiyle yapıldı.

Törende, İMİB Denetim Kurulu Üyesi Recep Coşkun Bozanlı'ya, online ortamda rekor sertifikası takdim edildi.

Bozanlı, bu rekorun ilk olmasına rağmen ilgilenenlerin sayısının çokluğunu gösterdiğini belirterek, "Bundan sonraki yıllarda dışarıda, çocuklarımızın hür iradeleriyle ve diledikleri yerlerden bu tür organizasyonlara katılımlarının artmasını ümit ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu rekor denemesini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Kural da cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen çocukların İstiklal Marşı söylemesini istedikleri, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 135 çocuğun rekor denemesi için videolarını gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA