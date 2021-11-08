OMZUNDAKİ YÜKE RAĞMEN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önündeki bir kişi omzundaki yüke rağmen saygı duruşunda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Derince ilçesinde Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi omzundaki yüke rağmen saygı duruşunda bulundu. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, İstiklal Marşı'nın okunduğu süre boyunca omzundaki yükle saygı duruşunda bulunan kişinin, İstiklal Marşı'nın bitimiyle beraber yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.