İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti
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İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti

09.11.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:42

BURSA'da, Dumlupınar Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrenciler İstiklal Marşı okuduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti.

BURSA'da, Dumlupınar Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrenciler İstiklal Marşı okuduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl'de sabah saatlerinde Dumlupınar Ortaokulu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, derse başlamadan önce İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada öğrencilerin yanında duran bir sokak kedisi, marş bitene kadar yerinden kıpırdamadı. Kedinin marş boyunca hareket etmemesi öğretmen ve öğrencilerin dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan o anlar beğeni topladı.


İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti
İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti
İstiklal Marşı okunduğu sırada kıpırdamadan duran kedi dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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