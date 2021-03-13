İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı
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İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı

13.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:18
İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı

İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100'üncü yılı anısına Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100'üncü yılı anısına Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Menteşe Belediyesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren çocukları ve ailelerini tebrik eden Başkan Gümüş, düzenledikleri yarışma ile amaçlarının çocuklara genç yaşta milli marşın önemi konusunda farkındalık aşılamak olduğunu söyledi. Başkan Gümüş, "İstiklal Marşı, ülkemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ne zorluklarla kurulduğunu, ne fedakarlıkların gösterildiğini anlatan yazılı bir belgedir. Bu yarışma ile amacımız çocuklarımızda milli marşımızın önemi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılara gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Jürimizin yarışmaya katılan tüm çocuklarımızın performanslarından etkilendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söylemeliyim. Çocuklarımızın, gençlerimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında, marşımızı okurken gösterdikleri çaba ve heyecan her türlü takdiri hak ediyor. Dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

İstiklal Marşı Okuma yarışmasının ödül töreninde yarışmanın birincisi Aleyna Kaplan'a bisiklet, ikincisi Deren Akbaba'ya tablet ve üçüncü Atacan Kaplan'a akıllı saat ödülü Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından takdim edildi. - MUĞLA

İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı
İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı
İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı
İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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