İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümü

Marmaris ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen anma programında, İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan öğrencilere, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan resim, şiir ve kompozisyon dalında derece alan öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okudu. Öğrenciler sahneledikleri oratoryo ile Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünü canlandırdı. Öğrencilerin duygulu ve coşkulu anlatımı, izleyenleri duygulandırdı.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, etkinlik sonrasın gazetecilere yaptığı açıklamada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u adına yakışır şekilde andıklarını söyledi.

Yüksel, öğrencilerin istiklal marşını hak ettiği şekilde okuduklarını, canlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Coşku ve sevgiyle marşımızı okudular. Çok güzel canlandırdılar. Sonsuza kadar devam edecek bağımsızlığımızı devam ettirecek idareyi canlı tutacak gençlerimizin varlığı bizleri onurlandırdı. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Marmaris protokolü öğrenci ve öğretmenlerin duygu ve coşku dolu gösterilerinden dolayı tebrik etti. Etkinliğe Marmaris protokolünün yanı sıra Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı da katıldı.

Kaynak: AA