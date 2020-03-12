İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü
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Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Valisi, Güncel

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

12.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:12
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Marşlar, milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Atalarımız İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler tarihin en karanlı günlerinde tek dişi kalmış canavara meydan okuduk. Korkmadık, yılmadık. Asla vazgeçmedik. Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarını, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı, milletimizin sözü, sesi, nefesi, hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz. Dünya durdukça aşkla okuyacağız. İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, ay yıldızlı hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak."

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşını yazan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla yad ettiğini belirten Yerlikaya, "Mehmet Akif Ersoy'un mekanı cennet, ruhu şad olsun. Ezelden beri hür yaşayan bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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