İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
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Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, İstiklal Marşı'nın hürriyetine sevdalı olan aziz milletin milli dirilişinin ve şahlanışının akdi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın milli haysiyet ve hassasiyetin yanı sıra Türk'ün ortak milli değerlerinin de en manzum ifadesi olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, bizim yol haritamız, yüksek değerlerimizi ifade eden güç kaynağımız, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık ölçümüz, kırmızı çizgimizdir. Milli mücadelemizin en hususi biçimde dile getirildiği İstiklal Marşı'nı kaleme alan Ersoy ise milli hafızamıza kayıt düştüğü değerler, öğütler ve tavsiyeleriyle milli hislerimize tercümanlık eden yegane isimdir. İstiklal Marşı yüreklerimizde mahfuz olan vatan, bayrak ve millet aşkımız, hürriyet, istiklal ve istikbal tutkumuzdur. "

Sekmen, İstiklal Marşı şairi Ersoy'u rahmet ve minnetle anıp şükranla yad ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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