İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Samsun, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Tokat ve Amasya'da programlar düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Samsun, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Tokat ve Amasya'da programlar düzenlendi.

Samsun'da Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, İstiklal Marşı'nı Güzel ve Etkili Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, birinci olan Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Divan ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Atakum Anadolu Lisesi'nin hazırladığı, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu gösteri sunuldu.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Samsun'da gaziler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü anısına mesleki eğitim öğrencileri ile bir araya geldi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı kısa ve İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni ile ilgili video gösterimi gerçekleşti.

Öğrenciler İstiklal Marşı'nın on kıtasını ve Mehmet Akif Ersoy'dan şiirler seslendirdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, programda olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Programın sonunda gaziler, öğrencilere anılarını anlattı.

Çorum

Çorum'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Devlet Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikte, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan oratoryo seslendirdi.

Programda ayrıca, yıl içinde İstiklal Marşı'nın önemini anlatan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal da katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yağız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından öğrenciler oratoryo seslendirdi, tiyatro gösterisi sunuldu ve müzik dinletisi yapıldı.

Daha sonra anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık aşkı ve milli mücadeleyi dizelerine sığdırdığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıta ve 41 mısralık vatan destanı olduğunu belirten Meydaneri, "Sırtında giymeyene paltosu bile olmayan milli şairimiz, büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, güneş tam batarken yükselen bir bulut gibi. Umutsuzluk yayılmışken parlayan bir umut gibi asil milletimizin düştüğü yerden ayağa kalkışı oldu." dedi.

Konuşmanın ardından Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo seslendirildi, "Bağımsızlık" temalı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un ulusal kahramanlardan olduğunu söyledi.

"Gençler için Mehmet Akif ne anlam ifade ediyor?" diye soran Vali Balcı, şöyle devam etti:

"Dünyada sürekli sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda müthiş bir değişim ve dönüşüm vardır. Şartlar ve zamanın ruhu değişir. Mehmet Akif, Asım'ın nesli diye bahseder ya. Asımın nesli şu demek; zamanın ruhunu okuyan insanlar demek. Bugünkü zamanın ruhu ne? Aklını kullanan, kalbini kullanan, bilime, kültüre, sanata sevdalı, meraklı insanlar olabilmek. Kendi kültürü ile değeri ile gurur duyabilmek, ancak dünyayı da algılayabilme becerisine sahip olabilmek demektir."

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Amasya

Amasya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi

Belediye Kültür Merkezi'nde, düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı oratoryosu ile 'İstiklal Marşı ve Akif' adlı tiyatro oyununun sahnelendiği ve öğrencilerin şiirler okuduğu programda gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi beğeniyle izlendi.



Programın sonunda Vali Osman Varol, kum sanatı gösterisini gerçekleştiren Tarkan Köylü'ye çiçek takdim etti.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar iştirak etti.

Kaynak: AA