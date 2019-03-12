İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Samsun'da program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program öncesinde Vali Osman Kaymak ile protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy fotoğraf sergisini gezdi.

Tekkeköy Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları, tiyatro ve İstiklal Marşı'nı anlatan oratoryo gösterisi sunuldu.



Öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar geçen süreyi çeşitli gösterilerle anlattı.

Gösterilerde Ersoy'un çocukluğu, Tacettin Dergahı'nda geçirdiği yıllar, gençliği, İstiklal Marşı'nı yazması ve öldüğü dönem anlatıldı.

Gösteride, Türkiye'nin 7 bölgesini gösteren harita, her bölgenin halk oyunları oynanırken parçalar birleştirilerek Türkiye haritası oluşturuldu.

Daha sonra Vali Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce liseler arasında düzenlenen "Milletin Sesinden İstiklal Marşı'nı Aile ile Okuma" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Programa Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA