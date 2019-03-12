İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıl dönümünü andıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisiyle kaleme aldığı, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan aşkını, bağımsızlığa olan inancını en güzel biçimde ifade ettiğini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşımızın kabulünün 98'inci yıl dönümünü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aşkı, en veciz ifadesini İstiklal Marşı'mızın mısralarında bulmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimiyle vurgulayan bir mutabakat belgesi niteliği taşımaktadır. Aziz milletimiz kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek; mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98. yıl dönümünün milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'mızın şehit ve gazilerini, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla anıyorum."

AK Parti İl Başkanı Tosun da büyük zorluklar içerisinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın ve istiklal mücadelesinin Mehmet Akif Ersoy tarafından, İstiklal Marşı ile destanlaştırıldığını anımsattı.

Kaynak: AA