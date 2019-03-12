İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstiklal Marşı'nın "adeta Türk milletinin, Allah'a olan inancını ve güvenini, vatan ve özgürlük sevdasını anlatan bir manifesto" olduğunu belirterek, marşın verdiği duyguyla geleceğe umutla bakıldığını ifade etti.

Ankara Valisi Şahin, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesini anlatan İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Şahin, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin hürriyetine olan düşkünlüğünü, hiçbir milletin boyunduruğu altında yaşayamayacağına dair iradesini, bu vatan topraklarında esaret altında yaşamaktansa bütün varlığını feda edeceğini ve bu uğurdaki mücadele azmini İstiklal Marşı'nın mısralarında veciz bir ifadeyle destanlaştırdığını kaydetti.

Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşı adeta Türk milletinin, Allah'a olan inancını ve güvenini, vatan ve özgürlük sevdasını anlatan bir manifestosu ve toplumsal bilincidir. İstiklal Marşı'nın bizlere verdiği o inanılmaz duygu ile daha güzel ve müreffeh günlerin bizim olacağına inanıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 98'inci yıl dönümünü kutluyor, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA