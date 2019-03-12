İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşdoğan, mesajında, Çanakkale gibi bir mahşerden alnının akıyla çıkmış ecdadın üzerine hunharca çullananların, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un nidasıyla haddini bildiğini, ecdadın tokadıyla geldikleri gibi gittiğini belirtti.

Merhum Akif'in çok ihtiyacı olmasına rağmen yarışma ödülünü almadığını kaydeden Taşdoğan, "Gerçek vatanseverliğin, vatanı karşılıksız sevmenin nasıl olması gerektiği hususunda verilen öğütlerde bu ulvi davranış mutlaka belirtilmelidir. İstiklal Marşı'nı, milletine hediye eden büyük şair, aynı zamanda marşı şiir kitabına da almamıştır. Merhum Akif, bu toprakların gür sesi, bu imanın nefesidir. İstikbal elbette, İstiklal Marşı'nın etrafında kenetlenmekle bizim olacaktır. Bu sebeple çocuklarımıza Mehmet Akif Ersoy'un hayatı mutlaka anlatılmalı, o yıllarda yaşanan zorluklara karşı verilen mücadele belirtilmeli, nihayetinde kazanılan zafer vurgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki milli ve tarihi şuur kazanmayan milletler yok olamaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA