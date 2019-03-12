İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.



Sorgun'da, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Törende konuşan Okul Müdürü Yusuf Çetintaş, toplumların dokusunu, dil tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği oluşturduğunu ifade ederek, "İstiklal Marşı da bu değerlerimizden biridir. İstiklal Marşı bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. İstiklal Marşı, yüreklerimizdeki ortak duygu, heyecan, bileklerimizdeki güç, göğüslerimizde ki dolu dizgin yürek atımı ve alınlarımızda yanan gururdur." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılmasının ardından program öğrencilerin şiir okuması, oratoryo, okul korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti. .



Programa, Sorgun Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan Vekili Besim İlbaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Sarıkaya ilçesinde de Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen törende konuşan okul müdürü Oğuz Karabel, "İstiklal Marşı'nın Türk milleti var oldukça nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek coşkuyla okunacak bir ulus marşımızdır." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın nasıl yazdığının anlatıldığı tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA