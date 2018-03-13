İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Şebinkarahisar'da Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik konulu konferans düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'da düzenlenen konferansa Rektör Danışmanı ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof Dr. Nazım Elmas konuşmacı olarak katıldı.

Elmas, buradaki konuşmasında, edebiyat bölümü mezunu olması dolayısıyla milli şair Mehmet Akif Ersoy'un tüm şiirler ve İstiklal Marşını incelediğini belirterek, Ersoy için "Hisli Yürek" adlı kitap da yazdığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı milli duyguları öne çıkararak yazmış olduğunu ifade ederek, "Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu zor şartlar altında İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Mehmet Akif Ersoy o dönemin bütün zorluk ve sefaletini yaşayan milli bir şairdir. Asıl mesleği baytarlık olan Mehmet Akif Ersoy okulunu da birincilikle bitirmiştir." dedi.

Elmas, İstiklal Marşı'nda önemli anahtar kelimelerin olduğunuğunu belirterek, "Sancak, ocak, millet, kurban, hilal, helal, hak istiklal, iman, şehit cennet, vatan, mabet, ezan şehadet, din kelimeleri anahtar kelimelerdir." ifadesini kullandı.

Konferansa Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.