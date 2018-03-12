İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siverek'e bağlı Karakoyun İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen programda öncesi öğrenciler, mahalleye gelen askerleri "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla karşıladı.

Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirleri okumasının ardından, İstiklal Marşı'nı ezberleme yarışmasında dereceye giren öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Öznur Sapsız, törende yaptığı konuşmada, her insan için vatanın kutsal olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yüce Türk milleti için de Türk toprakları çok değerli ve kutsaldır. Vatan sevgisi dünyadaki tüm sevgilerden en üstün olan sevgidir. Vatan insanın anayurdu, özgürlüğünü yaşadığı, bayrağını istediği gibi dalgalandırdığı kutsal topraklardır. Vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için binlerce vatandaşımız bu uğurda canını feda etmiş, söz konusu vatan olduğunda gözleri hiçbir şey görmemiştir. Vatanın ve milletin bağımsızlığı için her türlü mücadeleyi yapmışlardır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan şehit ve gaziler ile dolu bir milletin çocuklarıyız."

Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu askerler, Komanda Marşı'nı okudu.

Harran Ortaokulunda düzenlenen tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marışı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, 5. sınıf öğrencisi Hayrünnisa Özşahin'in İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada, salondaki bazı kişilerin ağladığı görüldü.

Tören, şiirlerin okunması ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi.