İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 97. yılı dolayısıyla Mardin, Batman ve Siirt'te törenler düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Valilikçe çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu törende konuşan Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmail Karadağ, İstiklal Marşı'nın Türk milleti için vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının karşılığı olduğunu söyledi.

Karadağ, Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair değil, Kurtuluş Savaşı'nı 10 kıtaya, 41 dizeye sığdırarak milli mücadeleyi en güzel şekilde dile getiren şahsiyet olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimine karşı duruş gösteren, tankların önüne yatan, kurşunlara göğüs geren, bombalara aldırmadan canlarını seve seve feda eden 15 Temmuz gecesinde gençlik, 'Asım'ın Neslinden' başka bir şey değildir. Dünyada bu neslin eşi ve benzeri yoktur, söylenecek söz bellidir, büyük bir kurtuluş tarihi yazılmıştır. Selam olsun Allah için can veren yiğitlere, vatanı, milleti, bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlere, vatanı, milleti için gazi olanlara, Zeytin Dalı Harekatında milleti, vatanı ve devleti için canını seve seve veren, kurşunlara göğsünü siper eden kahraman Türk ordusuna."

Tören, Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan kısa film gösterimi ile "Mehmet Akif ve Gençlik" temalı tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, 72. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.