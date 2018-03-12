AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'de, millete cesaret ve moral aşıladığını belirtti.

Muştu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin istiklal tutkusunu, kahramanlığını, vatan sevgisini ve tarihi yürüyüşünü destansı bir üslupla anlatan İstiklal Marşı'nın, milli mücadele ruhunun daima korunmasını sağlayacak eşsiz bir teminat olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın her mısrasında büyük anlamlar yüklü olduğunu ifade eden Muştu, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, Milli Mücadele'nin en çetin dönemlerinde milletimize büyük cesaret ve moral aşılamıştır. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım' diyerek emperyalist güçlere meydan okuyan milletimizin hislerini en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu edebi şaheseri büyük bir aşk ve şuur içerisinde kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele günlerinde yaşanan zorlukları 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diye çarpıcı bir ifadeyle dile getirmiştir. 97 yıl önce, Büyük Millet Meclisinin büyük bir coşkuyla milli marşımız olarak kabul ettiği İstiklal Marşı, bize bir arada millet olma şuuru kazandırmaya devam etmektedir.

İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyorum."