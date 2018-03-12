İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 97. yılı dolayısıyla Mardin, Batman ve Siirt'te törenler düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Valilikçe çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu törende konuşan Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmail Karadağ, İstiklal Marşı'nın Türk milleti için vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının karşılığı olduğunu söyledi.

Karadağ, Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair değil, Kurtuluş Savaşı'nı 10 kıtaya, 41 dizeye sığdırarak milli mücadeleyi en güzel şekilde dile getiren şahsiyet olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimine karşı duruş gösteren, tankların önüne yatan, kurşunlara göğüs geren, bombalara aldırmadan canlarını seve seve feda eden 15 Temmuz gecesinde gençlik, 'Asım'ın Neslinden' başka bir şey değildir. Dünyada bu neslin eşi ve benzeri yoktur, söylenecek söz bellidir, büyük bir kurtuluş tarihi yazılmıştır. Selam olsun Allah için can veren yiğitlere, vatanı, milleti, bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlere, vatanı, milleti için gazi olanlara, Zeytin Dalı Harekatında milleti, vatanı ve devleti için canını seve seve veren, kurşunlara göğsünü siper eden kahraman Türk ordusuna."

Tören, Artuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan kısa film gösterimi ile "Mehmet Akif ve Gençlik" temalı tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, 72. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Nusaybin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın yazılması ve kabulü sürecini anlatan sinevizyon gösterimi, "Mehmet Akif ve Çanakkale" adlı tiyatro gösteriminin ardından Mehmet Akif'ten "Kardeşlik ve Kahramanlık ruhu yansımaları" korosu sahne aldı.

Öğrenciler Çanakkale Türküsü'nü Kürtçe seslendirdi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Latif Kara, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, İlçe Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin ve Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından hafta boyunca yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle sona erdi.

Batman

Valilikçe Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, "Mehmet Akif Büyük Dava Adamı" adlı video gösterimi yapıldı, "Bülbül" şiiri okundu, "Milli Mücadelenin Son Günleri" isimli tiyatro oyunu sahnelendi, "Ülkem Marşını Okuyor" adlı temsil sunuldu, Mehmet Akif Ersoy'un sevdiği türküler seslendirildi, kompozisyon ve şiir dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kozluk

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Farabi Ortaokulu öğrencilerince okul bahçesinde tören yapıldı.

Törende hazırlanan koreografide öğrencilerin bedenleriyle Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız şeklini oluşturması büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, öğrencilerin hazırladığı koreografinin çok anlamlı olduğunu belirterek, çalışmada emeği bulunan öğretmenleri ve öğrencileri kutladığını söyledi.

Siirt

Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni Tahsin Varola, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlattı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterinin sunulmasının ardından ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli öğrencilerden oluşan koro İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Tören, İstiklal Marşı ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.