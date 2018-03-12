İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Araban Şerif Peri Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nadir Eren, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Şiirler okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Programa, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.- Yavuzeli

Yavuzeli ilçesindeki tören, Kaymakamlık Rumkale Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yavuzeli İlçe Müftülüğü Haci Hasan Alaparmak Camisi İmamı Hafız Mehmet Fethi Yuvanç, Fetih Suresi'ni okudu.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaplan da bir konuşma yaptı.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulundan 400 öğrencinin hazırladığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek koreografisi izlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Sarıoğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.