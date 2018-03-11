İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milli mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan İstiklal Marşı'nın, ay yıldızlı bayrağın göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça milletin ortak sesi, ortak vicdanı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Arslan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'nın, milli değerleri, milli karakteri, milli şuuru ve idealleri destansı bir üslupla anlatan ve milli mücadele ruhunun ilelebet korunmasını sağlayacak eşsiz bir marş olduğunu belirtti.

Milli mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan İstiklal Marşı'nın, ay yıldızlı bayrağın göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça milletin ortak sesi, ortak vicdanı olmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki aziz milletimiz de sahip olduğu milli birlik ve beraberlik idealini en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Aziz milletimiz, bu eşsiz marşın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürdüğü sürece de bu topraklar üzerinde kirli emelleri olanlar geçmişte olduğu gibi bir bir yıkılacak, tarihin tozlu raflarına gömüleceklerdir. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 97'nci yıl dönümünde, bize İstiklal Marşı gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."