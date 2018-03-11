İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Çiftçi, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin tarihe geçen büyük bir mücadele vererek, en zor şartlarda bile yılmadan, her şeyini ortaya koyarak vatanına sahip çıktığını belirtti.

Eşsiz mücadelenin vatan şairi Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın mısralarıyla ölümsüzleştiğini ifade eden Çiftçi, mesajında şunlara yer verdi:

"İstiklal Marşı milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde anlatmaktadır. Mehmet Akif, milli mücadelenin en çetin döneminde milletimizin şahlanışının sembolü olmuştur. Alçakgönüllü, vatanına aşık bir münevver olan Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı milletimize ve ordumuza armağan ederek tüm eserlerini topladığı Safahat'a almamış, ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bu ince davranışıyla bir kez daha göstermiştir. Bizler bugün bu topraklar üzerinde hür ve müstakil yaşıyorsak, büyük hedeflerimize doğru yürüyorsak, bunu İstiklal Marşı'nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdadımıza borçluyuz. O gün savaş meydanlarında, vatanın her karışında verilen büyük mücadele bugün, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, dış politikada, hayatın her alanında muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için sergileniyor. Bu hedefe ulaşmak şehitlerimize, gazilerimize ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."