Samsun Valisi Osman Kaymak, "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı'nda milletimizin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Kaymak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Devlet ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 97. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymak, "Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir eserdir."değerlendirmesinde bulundu.

Kaymak, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı'nda milletimizin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle İstiklal Marşı'mız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmektedir. İstiklal Marşı bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtıdır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Başta, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu mücadeleyi veren herkesi yad ediyoruz. Onlar istiklal mücadelesiyle aslında aziz milletimizin istikbalini de inşa ettiler ve bugün yaşadığımız hayat, sahip olduğumuz her değer onların mücadelesinden izler taşıyor. Bize ve genç nesillerimize düşen en temel vazife de bu mücadeleyi daima diri tutmaktır. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 97. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."